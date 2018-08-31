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СНГ 31.08.2018 16:03

Президент Украины сменил замглавы своей администрации

Глава Украинского государства Петр Порошенко своими указами уволил Дмитрия Шимкива с должности заместителя главы администрации президента Украины и назначил на эту должность Сергея Марченко.

"Уволить Шимкива Дмитрия Анатольевича с должности заместителя главы администрации президента Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу днем на сайте главы государства.

"Назначить Марченко Сергея Михайловича заместителем главы администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, АДМИНИСТРАЦИЯ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]