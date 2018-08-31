Президент Украины сменил замглавы своей администрации

Глава Украинского государства Петр Порошенко своими указами уволил Дмитрия Шимкива с должности заместителя главы администрации президента Украины и назначил на эту должность Сергея Марченко.

"Уволить Шимкива Дмитрия Анатольевича с должности заместителя главы администрации президента Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу днем на сайте главы государства.

"Назначить Марченко Сергея Михайловича заместителем главы администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.