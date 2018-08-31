Еврокомиссия в пятницу может принять решение о постоянном летнем времени в ЕС - Юнкер

Европейская комиссия в пятницу по итогам общественных консультаций может предложить отмену в Евросоюзе сезонного переноса времени, сообщил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.
"Мы примем решение сегодня", - заявил глава Еврокомиссии германскому телеканалу ZDF, уточнив, что в предложении речь пойдет о сохранении в ЕС постоянно летнего времени.
Как заявил в минувшую среду в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, в ходе общественных консультаций в ЕС по вопросу возможной отмены изменений сезонного времени, организованных Еврокомиссией на основании резолюции Европарламента, получено 4,6 млн ответов.
"Это самое большое число ответов, когда-либо полученных на общественных консультациях, проводившихся комиссией", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, эти итоги должна сначала рассмотреть Еврокомиссия, после чего будет подготовлен официальный доклад по результатам консультаций. Он пояснил, что прошедшие консультации - это не референдум, а только один из элементов, который будет учитываться при формулировании дальнейших выводов, поэтому Еврокомиссия проведет также консультации с партнерами, прежде чем комментировать полученные цифры.
Отвечая на вопросы, он сообщил, что в общественных консультациях приняли участие граждане всех государств ЕС, и в докладе будет указано распределение ответов по странам союза, по категориям участников, видам их деятельности и др.
В опубликованном в пятницу пресс-релизе Еврокомиссии сказано, что "окончательные результаты общественных консультаций будут опубликованы в ближайшие недели".
"Еврокомиссия теперь представит предложение Европейскому парламенту и Совету ЕС с целью изменить нынешние распоряжения, касающиеся переноса времени", - отмечается в документе.
Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн на брифинге в Брюсселе в пятницу заявил, что не может назвать дату публикации предложения. Он также затруднился дать внятные ответы на вопросы журналистов о том, что произойдет, если не все государства ЕС согласятся с предложением Брюсселя отказаться от переноса сезонного времени.
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