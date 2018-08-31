Полиция ранила мужчину, напавшего с ножом на посетителей вокзала Амстердама

Полиция ранила мужчину, подозреваемого в нападении с холодным оружием на железнодорожном вокзале в Амстердаме, сообщили стражи порядка города в Twitter.

Согласно заявлению полицейских, двое пострадавших вместе с подозреваемым госпитализированы.

Инцидент произошел на центральном вокзале Амстердама, отмечает британская газета "Сан". По данным издания, полицейские выстрелили в подозреваемого после того, как тот ранил двух человек.

Здание центрального вокзала оцеплено, на месте работает полиция.

О состоянии пострадавших не сообщается.