Полиция ранила мужчину, напавшего с ножом на посетителей вокзала Амстердама

Полиция ранила мужчину, подозреваемого в нападении с холодным оружием на железнодорожном вокзале в Амстердаме, сообщили стражи порядка города в Twitter.
Согласно заявлению полицейских, двое пострадавших вместе с подозреваемым госпитализированы.
Инцидент произошел на центральном вокзале Амстердама, отмечает британская газета "Сан". По данным издания, полицейские выстрелили в подозреваемого после того, как тот ранил двух человек.
Здание центрального вокзала оцеплено, на месте работает полиция.
О состоянии пострадавших не сообщается.
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