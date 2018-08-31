Министр обороны Великобритании пообещал помочь афганским ВВС

Великобритания окажет помощь в укреплении военно-воздушных сил Афганистана, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности исламской республики, это заявление Г.Ульямсон сделал на встрече с новым советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдиуллой Мохибом.

На встрече обсуждались вопросы укреплении сил безопасности Афганистана, их способность бороться с терроризмом, говорится в сообщении.

"Великобритания готова поддерживать афганские ВВС современным оборудованием и обучать персонал", - сказал Г.Уильямсон.