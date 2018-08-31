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Дальнее зарубежье 31.08.2018 16:36

Министр обороны Великобритании пообещал помочь афганским ВВС

Великобритания окажет помощь в укреплении военно-воздушных сил Афганистана, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности исламской республики, это заявление Г.Ульямсон сделал на встрече с новым советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдиуллой Мохибом.

На встрече обсуждались вопросы укреплении сил безопасности Афганистана, их способность бороться с терроризмом, говорится в сообщении.

"Великобритания готова поддерживать афганские ВВС современным оборудованием и обучать персонал", - сказал Г.Уильямсон.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВВС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]