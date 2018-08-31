Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом превышают $2,25 млрд

Суммарные инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 30 июня 2018 года оцениваются в $2 млрд 251,1 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.
"По состоянию на 30 июня 2018 года инвестиции ГНФАР на приобретение недвижимости за рубежом составили $2 млрд 251,1 млн", - отметили в палате.
Как сообщалось, на конец 2017 года объем инвестиций ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом оценивался в $1,9 млрд. Таким образом, суммарные инвестиции фонда в недвижимость за рубежом за январь-июнь 2018 года увеличились на 18,4%.
По данным палаты, в I-ом полугодии 2018 года Госнефтефонд инвестировал средства в управляющие недвижимостью фонды ARES, GreenOak и PAG Real Estate, а также осуществил совместные инвестиции с Gaw Capital и Capital Holding Sarl.
С 2012 года Госнефтефонд вложил инвестиции в приобретение недвижимости в Лондоне, Москве, Париже, Милане, Сеуле, Токио.
Кроме того, ГНФАР инвестировал средства в ряд фондов по недвижимости, управляемых PGIM Real Estate, AXA Investment Management, PAG Real Estate, E-Shang Redwood, Gaw Capital Partners, BlackStone Real Estate, Walton Street Capital и Blackrock Fund Managers Limited.
Кроме того, ГНФАР совместно с фондами PGIM Real Estate, Blackrock Fund Managers Limited, Walton Street Capital и Gaw Capital Partners осуществил совместные инвестиции в объекты недвижимости.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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