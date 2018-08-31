Денежные переводы в Азербайджан в I полугодии увеличились почти в 1,5 раза

Объем денежных переводов в Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года по предварительным данным составил $681 млн, что на 49,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

"Экономическая ситуация в странах-партнерах сказалась на объеме денежных переводов в Азербайджан. По предварительным оценкам их объем в январе-июне 2018 года составил $681 млн против $456 млн за первое полугодие 2017 года", - отметили в Центробанке.

При этом во II-ом квартале текущего года объем денежных переводов в Азербайджан составил $389,4 млн

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2017 году составил $1 млрд 203 млн, в 2016 году - $564,1 млн, в 2015 году - $1 млрд 183 млн.

А.Азизов