Тьерри Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии

- Второй помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинеса, бывший нападающий французской сборной Тьерри Анри предпочел занять вакантный пост первого помощника работе в клубе "Бордо", сообщил в пятницу сайт газеты "Либр Бельжик".
Ранее бельгийские и французские СМИ писали, что Т.Анри согласился возглавить тренерский штаб "Бордо", и дело было только за одобрением его кандидатуры владельцами команды. Однако на днях появилась информация о том, что француз отклонил это предложение.
Как предполагает "Либр Бельжик", за неимением других серьезных предложений Т.Анри принял решение продолжать тренерскую карьеру в бельгийской сборной вместо покинувшего ее Грэма Джонса, бывшего первого помощника Р.Мартинеса.
Т.Анри был представлен в новом качестве после состоявшегося в пятницу объявления обновленного состава сборной Бельгии.
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