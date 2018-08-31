Тьерри Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии

- Второй помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинеса, бывший нападающий французской сборной Тьерри Анри предпочел занять вакантный пост первого помощника работе в клубе "Бордо", сообщил в пятницу сайт газеты "Либр Бельжик".

Ранее бельгийские и французские СМИ писали, что Т.Анри согласился возглавить тренерский штаб "Бордо", и дело было только за одобрением его кандидатуры владельцами команды. Однако на днях появилась информация о том, что француз отклонил это предложение.

Как предполагает "Либр Бельжик", за неимением других серьезных предложений Т.Анри принял решение продолжать тренерскую карьеру в бельгийской сборной вместо покинувшего ее Грэма Джонса, бывшего первого помощника Р.Мартинеса.

Т.Анри был представлен в новом качестве после состоявшегося в пятницу объявления обновленного состава сборной Бельгии.