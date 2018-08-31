Япония выделит Грузии более $340 млн на строительство дороги на Рикотском перевале

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в рамках официального визита в Тбилиси, который состоится 4-5 сентября, примет участие в подписании межправительственного соглашения о выделении Грузии более $340 млн на строительство одного из участков скоростной автомагистрали на Рикотском перевале.

Как сообщает в пятницу Министерство иностранных дел Грузии, в соответствии с указанным соглашением правительство Японии через агентство международного сотрудничества (Japan International Cooperation Agency, JICA) выделит средства в размере 38 млрд 735 млн японских иен (около $343 млн) на строительство участка Шорапани-Аргвета (14,7 км) автомагистрали на Рикотском перевале, соединяющем западную и восточную части республики.

В ведомстве отмечают, что визит главы МИД Японии станет первым визитом в Грузию японского высокопоставленного официального лица за все время существования двухсторонних отношений.

В ходе визита Т.Коно встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и своим коллегой Давидом Залкалиани.

Согласно ранее распространенной Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии информации, на Рикотском перевале запланировано строительство дороги протяженностью в 51,6 километров. В рамках строительства планируется возведение 96 мостов и прокладка 53 тоннелей. Сообщалось, что строительство участка Рикотского перевала разделено на четыре секции: участок Чумателети - Хеви длиной в 11,7 км, участок Хеви - Убиса длиной в 12,2 км, участок Убиса - Шорапани длиной в 13 км и участок Шорапани - Аргвета длиной в 14,7 км.

Грузинские СМИ сообщали, что строительство двух из четырех участков дороги профинансирует Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank). В частности, речь идет об участках Чумателети - Хеви и Убиса - Шорапани.

Всего на осуществление проекта будет потрачено до $1 млрд.