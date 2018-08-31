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Регион 31.08.2018 17:17

ЕС выделил Грузии 45 млн евро для поддержки реформ в стране

Европейская комиссия подписала с Грузией соглашение об оказании стране макрофинансовой помощи (AMF) в размере 45 млн евро для покрытия части ее внешних потребностей и поддержки экономических реформ в стране, сообщает в пятницу пресс-служба ЕС.

"Грузия продемонстрировала твердую и долгосрочную приверженность экономическим реформам, которые ЕС систематически поддерживается и поощряется. Это соглашение включает меры, которые помогут сделать экономику Грузии более устойчивой, с более сильным и всеохватывающим ростом в интересах своих граждан", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам Пьера Московичи.

В сообщении отмечается, что данная программа макрофинансовой помощи будет дополнять программу сотрудничества Грузии с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

35 млн евро будут предоставлены льготным кредитом за счет заимствований ЕС на рынке капитала, 10 млн - в виде гранта из бюджета ЕС.

Это третья по счету макроэкономическая помощь, выделяемая ЕС Грузии за последние 10 лет. Первая из них в размере 46 млн евро (полностью в форме грантов) была предоставлена республике в 2009-2010 годах, а вторая на такую же сумму (половина из которой была в форме грантов и половина в виде займов) - в 2015-2017 годах.

Новая программа AMF призвана поддержать осуществляемые правительством Грузии реформы, согласованные с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, которое было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]