Порошенко отправляется в США на церемонию прощания с сенатором Маккейном

В пятницу и субботу (31 августа - 1 сентября) президент Украины Петр Порошенко посетит США с частным визитом для участия в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, скончавшимся 25 августа, сообщает пресс-служба администрации главы Украинского государства.
"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", - приводит слова П.Порошенко перед отлетом в Вашингтон пресс-служба АПУ.
"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который бок о бок встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным собратом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений", - подчеркнул президент.
"Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - добавил П.Порошенко.
В пресс-службе АПУ подчеркнули, что визит носит частный характер, поэтому П.Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
Похороны Дж.Маккейна назначены на 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).
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