Turkish Airlines возобновляет с 6 сентября полеты из Баку в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен

Авиакомпания «Turkish Airlines» (THY) возобновит с 6 сентября 2018 года выполнение рейсов Баку-Стамбул (Международный аэропорт Сабиха Гекчен), говорится в сообщении бакинского представительства THY.
«THY начала полеты из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Баку 15 марта 2015 года, осенью 2016 года их приостановила. Начиная с 6 сентября, компания возобновит выполнение рейсов в этом направлении", – отмечается в информации.
На данный момент запланирован запуск трех рейсов в неделю из аэропорта Сабиха Гекчен в Баку. При этом, полеты из Стамбула в Баку будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям в 21:15, в обратном направлении - по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 03:55.
В настоящее время авиакомпания Turkish Airlines выполняет 4 рейса в неделю по направлению Стамбул (международный аэропорт Ататюрка)-Баку.
Н.Аббасова
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