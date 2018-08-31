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31.08.2018 16:31

Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика

Современная банковская карта – это в первую очередь инструмент удобного и быстрого платежа, и именно такими качествами обладают карты Банка Республика от платежных системMasterCardиVisa.

Выбрав любую карту от Банка Республика, держатель автоматически получает возможность бесконтактных платежейпосредством технологийPayWaveиPayPass.

Бесконтактный платеж – это экономия времени ежедневно при каждой покупке или оплате услуг.Достаточно лишь приблизить картук POSтерминалу, и транзакция мгновенно осуществляется без запросаPINкода. Если сумма оплаты превышает 20манат, то при поднесения карты кПОСтерминалу для завершения операции требуется ввестиPINкод.

Особенно удобны такие платежи в местах быстрого обслуживания, таких как супермаркеты, заправочные станции или места быстрого питания. Сохраните время для самого важного, не теряя его на ожидание в очереди при оплатах.

“Начиная с 2014-го года, Банк Республика внедряет технологии бесконтактных платежей на всех выпускаемых банковскихкартах.В партнерстве с платежными системамиMasterCardиVisaбанкприступил к эмиссиикарточных продуктов с технологиямиPayPassиPayWave.Наряду с этим, мы обновили наш паркPOSтерминалов, что создало инфраструктуру в сети нашихторговых партнеровдля принятия бесконтактных платежей. Сегодня мы активно продвигаем возможность бесконтактных платежей среди наших клиентов и партнеров, рекомендуя проводить и принимать платежи именно посредством сервисовPayPassиPayWave.”– добавил Заместитель Председателя Правления Банка Республика Аслан Абасов.

Карты с возможностью бесконтактного платежа защищены от несанкционированных транзакция посредством применяемой политики лимитов по суммам и типам платежа, что существенно снижает риск потери средств при физической утере карты.

Бесконтактные платежи принимаются во всех странахмира, где представлены платежные системыMasterCardиVisa, помогаяупростить процесс оплат как клиенту, так и торговым точкам. Карты можно заказать во всех филиалах Банка Республика, а также онлайн через сайт банка (https://www.bankrespublika.az/content/az/99). Банк предлагает карты вманатах, евро и долларах США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]