Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика

Современная банковская карта – это в первую очередь инструмент удобного и быстрого платежа, и именно такими качествами обладают карты Банка Республика от платежных системMasterCardиVisa.

Выбрав любую карту от Банка Республика, держатель автоматически получает возможность бесконтактных платежейпосредством технологийPayWaveиPayPass.

Бесконтактный платеж – это экономия времени ежедневно при каждой покупке или оплате услуг.Достаточно лишь приблизить картук POSтерминалу, и транзакция мгновенно осуществляется без запросаPINкода. Если сумма оплаты превышает 20манат, то при поднесения карты кПОСтерминалу для завершения операции требуется ввестиPINкод.

Особенно удобны такие платежи в местах быстрого обслуживания, таких как супермаркеты, заправочные станции или места быстрого питания. Сохраните время для самого важного, не теряя его на ожидание в очереди при оплатах.

“Начиная с 2014-го года, Банк Республика внедряет технологии бесконтактных платежей на всех выпускаемых банковскихкартах.В партнерстве с платежными системамиMasterCardиVisaбанкприступил к эмиссиикарточных продуктов с технологиямиPayPassиPayWave.Наряду с этим, мы обновили наш паркPOSтерминалов, что создало инфраструктуру в сети нашихторговых партнеровдля принятия бесконтактных платежей. Сегодня мы активно продвигаем возможность бесконтактных платежей среди наших клиентов и партнеров, рекомендуя проводить и принимать платежи именно посредством сервисовPayPassиPayWave.”– добавил Заместитель Председателя Правления Банка Республика Аслан Абасов.

Карты с возможностью бесконтактного платежа защищены от несанкционированных транзакция посредством применяемой политики лимитов по суммам и типам платежа, что существенно снижает риск потери средств при физической утере карты.

Бесконтактные платежи принимаются во всех странахмира, где представлены платежные системыMasterCardиVisa, помогаяупростить процесс оплат как клиенту, так и торговым точкам. Карты можно заказать во всех филиалах Банка Республика, а также онлайн через сайт банка (https://www.bankrespublika.az/content/az/99). Банк предлагает карты вманатах, евро и долларах США.