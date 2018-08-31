Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика

Современная банковская карта – это в первую очередь инструмент удобного и быстрого платежа, и именно такими качествами обладают карты Банка Республика от платежных системMasterCardиVisa.
Выбрав любую карту от Банка Республика, держатель автоматически получает возможность бесконтактных платежейпосредством технологийPayWaveиPayPass.
Бесконтактный платеж – это экономия времени ежедневно при каждой покупке или оплате услуг.Достаточно лишь приблизить картук POSтерминалу, и транзакция мгновенно осуществляется без запросаPINкода. Если сумма оплаты превышает 20манат, то при поднесения карты кПОСтерминалу для завершения операции требуется ввестиPINкод.
Особенно удобны такие платежи в местах быстрого обслуживания, таких как супермаркеты, заправочные станции или места быстрого питания. Сохраните время для самого важного, не теряя его на ожидание в очереди при оплатах.
“Начиная с 2014-го года, Банк Республика внедряет технологии бесконтактных платежей на всех выпускаемых банковскихкартах.В партнерстве с платежными системамиMasterCardиVisaбанкприступил к эмиссиикарточных продуктов с технологиямиPayPassиPayWave.Наряду с этим, мы обновили наш паркPOSтерминалов, что создало инфраструктуру в сети нашихторговых партнеровдля принятия бесконтактных платежей. Сегодня мы активно продвигаем возможность бесконтактных платежей среди наших клиентов и партнеров, рекомендуя проводить и принимать платежи именно посредством сервисовPayPassиPayWave.”– добавил Заместитель Председателя Правления Банка Республика Аслан Абасов.
Карты с возможностью бесконтактного платежа защищены от несанкционированных транзакция посредством применяемой политики лимитов по суммам и типам платежа, что существенно снижает риск потери средств при физической утере карты.
Бесконтактные платежи принимаются во всех странахмира, где представлены платежные системыMasterCardиVisa, помогаяупростить процесс оплат как клиенту, так и торговым точкам. Карты можно заказать во всех филиалах Банка Республика, а также онлайн через сайт банка (https://www.bankrespublika.az/content/az/99). Банк предлагает карты вманатах, евро и долларах США.
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