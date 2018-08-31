Глава МИД Австрии призвала не искать скрытых смыслов в ее танцах с другими политиками

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в пятницу призвала не придавать большого значения ее танцам с другими политиками, отметив, что они не имеют никакого скрытого подтекста.
Ее слова прозвучали в ответ на просьбу журналиста Би-би-си прокомментировать ее танец с британским коллегой Джереми Хантом накануне в Вене, где проходило двухдневное неформальное совещание глав МИД стран Евросоюза.
"Танцую ли я с Джереми или с кем-либо еще на этой планете, танец не имеет никакого скрытого политического смысла", - сказала К.Кнайссль на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
Вопрос о танце с Дж.Хантом вызвал улыбку на лице австрийского министра. Она рассказала, что накануне вечером с главой британского МИД онf станцевала несколько раз. При этом, К.Кнайссль назвала его "прекрасным танцором и очаровательным джентльменом".
Глава МИД Австрии продолжила свой ответ, начав рассказывать о том, что она "в своей жизни станцевала с огромным числом мужчин", что вызвало смех и улыбки у журналистов в зале. Затем Ф.Могерини решила перебить коллегу, отметив, что, наверное, на этом моменте стоит завершить свой рассказ о танцах с мужчинами. После этих слов в зале снова послышался смех.
Тема танцев начала активно обсуждаться в СМИ после того, как К.Кнайссль на своей свадьбе 18 августа станцевала с президентом РФ Владимиром Путиным.
Между тем, британские СМИ также недавно стали уделять повышенное внимание танцам политиков. Так, в последние дни в центре внимания оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В ходе своей поездки по странам Африки Т.Мэй не раз была замечена танцующей. В частности, в интернете появилась видеозапись, на которой она пританцовывает при посещении школы в Кейптауне.
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