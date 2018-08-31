Пять граждан Грузии задержаны в Милане по подозрению в ограблении дома родителей главы МВД Италии - СМИ

Полиция Милана подтверждает задержание пятерых граждан Грузии по подозрению в ограблении дома родителей министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщают в пятницу грузинские СМИ.
По информации СМИ, грузинских граждан задержали 27 августа, когда они планировали покинуть Милан.
Сообщается, что задержанные подозреваются в совершении в августе серии квартирных краж, включая проникновение в дом родителей М.Сальвини в ночь на 15 августа.
В ходе обыска задержанных и дома, где они временно проживали, изъята часть краденого: деньги, драгоценности, различные ценные предметы.
По данным итальянской полиции, задержанным суд уже назначил предварительное заключение.
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