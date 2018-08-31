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Регион 31.08.2018 16:34

Пять граждан Грузии задержаны в Милане по подозрению в ограблении дома родителей главы МВД Италии - СМИ

Полиция Милана подтверждает задержание пятерых граждан Грузии по подозрению в ограблении дома родителей министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По информации СМИ, грузинских граждан задержали 27 августа, когда они планировали покинуть Милан.

Сообщается, что задержанные подозреваются в совершении в августе серии квартирных краж, включая проникновение в дом родителей М.Сальвини в ночь на 15 августа.

В ходе обыска задержанных и дома, где они временно проживали, изъята часть краденого: деньги, драгоценности, различные ценные предметы.

По данным итальянской полиции, задержанным суд уже назначил предварительное заключение.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИТАЛИЯ, ВОРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]