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Макроэкономика 31.08.2018 16:35

Манат в I полугодии 2018г укрепился во всем валютам основных стран-партнеров - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к доллару в I-ом полугодии 2018 года укрепился на 0,01%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-июнь.

"Среднедневной курс маната к доллару в отчетном периоде составил 1,7001 манат/$1", - отмечается в обзоре.

Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в первом полугодии на 17,3%, к евро – на 2,4%, фунту стерлингу - на 2,5%, к российскому рублю – на 8,1%.

Как сообщалось ранее, в 2017 году манат по отношению к доллару укрепился на 4%, в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году - подешевел на 98,8%.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, ДОЛЛАР, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]