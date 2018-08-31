Манат в I полугодии 2018г укрепился во всем валютам основных стран-партнеров - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к доллару в I-ом полугодии 2018 года укрепился на 0,01%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за январь-июнь.
"Среднедневной курс маната к доллару в отчетном периоде составил 1,7001 манат/$1", - отмечается в обзоре.
Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в первом полугодии на 17,3%, к евро – на 2,4%, фунту стерлингу - на 2,5%, к российскому рублю – на 8,1%.
Как сообщалось ранее, в 2017 году манат по отношению к доллару укрепился на 4%, в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году - подешевел на 98,8%.
А.Азизов
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