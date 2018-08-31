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Дальнее зарубежье 31.08.2018 18:17

Российские учения в Средиземноморье проводятся в соответствии с международным правом - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские учения в Средиземном море отвечают всем нормам международного права, и выразил удивление нервной реакцией на них на Западе.

"Маневры ВМФ РФ в Средиземном море - это нормальная вещь, любое государство имеет право проводить такие маневры в соответствии с международным правом: либо на своей территории, либо на территории других государств по согласованию с ними, либо в открытом море", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Сочи в пятницу, подчеркнув, что это соответствует "всем нормам международного права".

"Почему такая бурная реакция на Западе - я не знаю. Лучше спросить у тех, кто такую бурю в стакане воды пытается устраивать. Допускаю, что все идет в русле страшилки, которую распространяют во всем мире, обвиняя Россию во всем, без исключения, что происходит на планете", - сказал С.Лавров.

Он при этом пошутил, что России не инкриминировали разве что "ответственность за землетрясение и цунами".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]