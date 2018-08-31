Российские учения в Средиземноморье проводятся в соответствии с международным правом - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские учения в Средиземном море отвечают всем нормам международного права, и выразил удивление нервной реакцией на них на Западе.
"Маневры ВМФ РФ в Средиземном море - это нормальная вещь, любое государство имеет право проводить такие маневры в соответствии с международным правом: либо на своей территории, либо на территории других государств по согласованию с ними, либо в открытом море", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Сочи в пятницу, подчеркнув, что это соответствует "всем нормам международного права".
"Почему такая бурная реакция на Западе - я не знаю. Лучше спросить у тех, кто такую бурю в стакане воды пытается устраивать. Допускаю, что все идет в русле страшилки, которую распространяют во всем мире, обвиняя Россию во всем, без исключения, что происходит на планете", - сказал С.Лавров.
Он при этом пошутил, что России не инкриминировали разве что "ответственность за землетрясение и цунами".
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