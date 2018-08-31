Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 21° 29° 2 Сен 21° 30° 3 Сен 18° 28°

Оборона 31.08.2018 16:43

Азербайджанские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 примут участие в летно-тактических учениях с ВВС Турции

Азербайджан отправил два самолета МиГ-29 и три Су-25 на совместные летно-тактические учения ВВС в Турцию, которые состоятся 3-14 сентября, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Авиация, летный и технический состав ВВС Азербайджана отправились на авиабазу в Конья (Турция) для участия в совместных летно-тактических учениях Сокол ТурАз – 2018»,- говорится в сообщении.

Согласно информации оборонного ведомства, учения пройдут согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

«В учениях примут участие два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВВС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Баку и Анкара обсуждают совместные проекты по усилению боевых возможностей ВВС Азербайджана Турецкие ВВС "нейтрализовали" 12 курдских боевиков на севере Ирака и юго-востоке Турции Глава ВВС Турции прибыл в Азербайджан для обсуждения вопросов сотрудничества между Анкарой и Баку Представители ВВС Азербайджана и Турции провели штабные переговоры Вертолеты ВВС Азербайджана и Турции задействованы в азербайджано-турецких учениях TurAz Qartali – 2017 Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]