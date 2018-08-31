Азербайджанские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 примут участие в летно-тактических учениях с ВВС Турции

Азербайджан отправил два самолета МиГ-29 и три Су-25 на совместные летно-тактические учения ВВС в Турцию, которые состоятся 3-14 сентября, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Авиация, летный и технический состав ВВС Азербайджана отправились на авиабазу в Конья (Турция) для участия в совместных летно-тактических учениях Сокол ТурАз – 2018»,- говорится в сообщении.
Согласно информации оборонного ведомства, учения пройдут согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
«В учениях примут участие два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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