Террористы в Идлибе противятся размежеванию - Лавров

Террористы в Идлибе различными способами пытаются заставить сирийскую умеренную оппозицию сотрудничать с ними и противятся процессу размежевания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Террористы такому размежеванию противятся, они хотят использовать мирных граждан в качестве живого щита, что само по себе является военным преступлением", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Сочи в пятницу.
"И они пытаются финансово и иными средствами, в том числе запугиванием, не допустить того, чтобы вооруженные формирования, которые не входят в "Джабхат ан-Нусру" (террористическая организация, запрещена в РФ) и в различные модификации этой террористической структуры, чтобы не выходили из этого района и заставляют их с собой сотрудничать методом запугивания и просто методом уничтожения тех, кто пытается высказывать идеи о диалоге с правительством", - отметил глава МИД РФ.
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