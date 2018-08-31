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Дальнее зарубежье 31.08.2018 16:51

Три болгарских министра уходят в отставку по требованию премьера после ДТП с автобусом, приведшего к большим человеческим жертвам

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов потребовал отставки министра транспорта Ивайло Московского, министра регионального развития Николая Нанкова и главы МВД Валентина Радева после ДТП с автобусом, которое унесло жизни 17 человек, сообщает в пятницу "Блумберг" со ссылкой на представителя правительства Севдалину Арнаудову.

"Мы принимаем на себя всю политическую ответственность и подаем в отставку. Мы, очевидно, не справились с организацией должным образом, чтобы избежать такого несчастного случая", - заявил в ходе пресс-конференции В.Радев, его высказывание приводят болгарские СМИ. На этой же конференции присутствовал Н.Нанков.

Кроме того сообщается, что оппозиция призвала подать в отставку все правительство Б.Борисова, утверждая, что ДТП стало прямым следствием коррупции.

Сотни жителей города Своге, близ которого произошло ДТП, ежедневно выходили на акции протеста с конца прошлой недели, заявляя, что власти разных уровней неоднократно не принимали во внимания информацию о плохом состоянии дорог.

ДТП произошло в Софийской области 25 августа. Автобус с большей частью пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге. По неустановленным пока причинам он съехал с трассы и перевернулся. Жертвами ДТП стали 17 человек, более 20 получили травмы.

В настоящее время по делу ведется расследование.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, МИНИСТРЫ, ДТП, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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