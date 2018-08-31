Брэдли Купер представил в Венеции свой режиссерский дебют: музыкальную драму с Леди Гагой в заглавной роли

Актёр Брэдли Купер признался, что стимулом к созданию фильма о музыкальной индустрии с Леди Гагой в главной роли стало желание взглянуть в глаза своему страху.

Картина "Звезда родилась" представлена вне конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля.

"Стимулом к работе стало желание узнать, научиться чему-то новому, бросить себе вызов. (...) Важно смотреть в глаза своему страху, что я и сделал во время создания картины над фильмом. (...) Работа над фильмом заняла четыре года", - сказал Б.Купер на пресс-конференции в пятницу.

Он признался, что идея о том, чтобы снять фильм, связанный с музыкальной индустрией, пришла к нему шесть лет назад на концерте "Metallica", когда он впервые попал бэкстейдж (за кулисы - ИФ) и открыл для себя его кинематографичность.

В свою очередь, Леди Гага рассказала о давлении, которое испытывают начинающие исполнители.

"Я часто говорила "нет", особенно в начале своей карьеры. Я пишу свою музыку и часто бывало так, что продюсеры хотели отдавать мои тексты другим исполнителям. Кроме того, я всегда была не такой как все, и хотела сохранять свою индивидуальность. А в индустрии вас часто сопровождают "советы", как ты должен выглядеть, как себя вести и так далее", - пояснила она.

Создатели ленты рассказали о процессе съёмок. В частности, некоторые музыкальные сцены снимались на популярном музыкальном фестивале "Коачелла", что потребовало от них определённой изобретательности.

Фильм "Звезда родилась" стал режиссерским дебютом Брэдли Купера, он же исполнил главную мужскую роль. Главную женскую роль исполнила Леди Гага.

Картина рассказывает о трагической истории любви. Герой - известный музыкант Джексон Мейн, который знакомится со стремящейся к славе певицей Элли (Гага) и влюбляется в нее. Джек становится ее проводником в мир музыкальной индустрии.

В российский прокат фильм выйдет 4 октября.