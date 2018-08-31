Премьер Медведев предложил при обсуждении расходов бюджета на 2019 год отобрать проекты, которые критически важны для регионов

При подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. в части развития российских регионов нужно в первую очередь отбирать проекты, которые важны для них именно в настоящее время, а также могут дать наибольший эффект в будущем, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В совещания о расходах нового бюджета в части обеспечения программ развития Северного Кавказа, Дальнего Востока, Байкальского региона, Арктики, Калининграда, Карелии, а также Крыма и Севастополя он заметил, что "заявок на проекты, как всегда, много, время идет, возникают дополнительные потребности, плюс есть цели, установленные указом президента".

"Нам предстоит отобрать именно те (проекты), которые, во-первых, критически важны для каждого конкретного региона именно сегодня, прямо сейчас, и которые дают наибольший эффект в перспективе", - продолжил глава правительства.

Одновременно он заявил о необходимости "выдержать правильный баланс по отраслям, а также между экономическими и социальными задачами, поддержать позитивные изменения, которые уже происходят в регионах, и, самое главное, отнести растущие потребности с возможностями федерального бюджета".

Кроме того, премьер высказался о конкретных территориях, развитие которых будет обсуждаться на совещании.

В частности, говоря о Дальнем Востоке и Байкальском регионе, главной задачей Д.Медведев назвал поддержку крупных инвестпроектов и создание под них соответствующей инфраструктуры.

"Бизнес будет готов инвестировать, если будут нормальные инфраструктурные условия: дороги, мощности и полноценные человеческие условия для жизни людей", - пояснил он.

Он также призвал не забывать про колоссальный туристический потенциал этих территорий.

В части, касающейся Крыма и Севастополя, Д.Медведев отметил, что программа их развития является одной из крупнейших федеральных целевых программ в силу их колоссального отставания от остальных российских регионов, сформировавшегося за время их нахождения в составе Украины.

"Речь, по сути, идет об обновлении всей инфраструктуры: дорог, энергокомплексов, инженерных коммуникаций и, конечно, решений назревших социальных вопросов", - сказал Д.Медведев.

Говоря о Кавказе, Д.Медведев пообещал и дальше развивать экономику этого региона, опираясь на его конкретные преимущества, такие, как сельское хозяйство и курортный потенциал.

"Калининградская область. Здесь мы традиционно делаем акцент на сохранении благоприятных условий для предприятий, в том числе для резидентов особой экономической зоны с учетом эксклавного характера региона. Это и снижение издержек производства на транспортировку, и инвестиционная привлекательность, и, скажем прямо, обеспечение безопасности. Не только безопасности в узком смысле этого слова, но и экономической безопасности", - сказал премьер.

Говоря о Карелии, глава правительства отметил неплохие условия для развития промышленности, а также заметил, что Карелия является популярным туристическим направлением.

Отдельно Д.Медведев остановился на Арктике.

"Мы продолжим развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике и формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона. Конечно, в дальнейшем потребуется еще немало усилий, чтобы добиться связанности этого уникального региона и раскрытия его колоссального экономического потенциала", - добавил Д.Медведев.

Кроме того, он предложил обсудить национальную политику, выделив в этом вопросе несколько направлений: поддержку коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, а также создание условий для работы общественных объединений в сфере нацполитики.