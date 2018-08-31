В Пакистане завершились многотысячные протесты после решения Нидерландов отменить конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Массовые акции протеста завершились в Исламабаде после решения лидера нидерландской "Партии свободы" Герта Вилдерса отменить инициированный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
В акциях, которые продолжались со среды, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Протесты были организованы лидером пакистанской центристской партии "Техрик-е-инсаф" Хадимом Хуссейном Ризви.
"Все завершилось мирно. Участники акций разошлись", - сказал в пятницу представитель партии.
Накануне Г.Вилдерс объявил об отмене объявленного им ранее конкурса ввиду массовых протестов мусульман, в том числе в Пакистане. Он отметил, что принял такое решение после того, как получил несколько угроз, подчеркнув, что не хочет подвергать других людей опасности.
Ранее на этой неделе полиция Нидерландов задержала 26-летнего мужчину, предположительно, выходца из Пакистана, по подозрению в подготовке нападения на лидера нидерландской "Партии свободы".
Г.Вилдерс планировал организовать конкурс карикатур на пророка Мухаммеда в ноябре, размер главного приза составлял более 8,5 тыс. евро.
Западные СМИ напоминают, что в исламе не допускается изображение пророка Мухаммеда.
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