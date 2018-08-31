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Дальнее зарубежье 31.08.2018 19:47

В Пакистане завершились многотысячные протесты после решения Нидерландов отменить конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Массовые акции протеста завершились в Исламабаде после решения лидера нидерландской "Партии свободы" Герта Вилдерса отменить инициированный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

В акциях, которые продолжались со среды, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Протесты были организованы лидером пакистанской центристской партии "Техрик-е-инсаф" Хадимом Хуссейном Ризви.

"Все завершилось мирно. Участники акций разошлись", - сказал в пятницу представитель партии.

Накануне Г.Вилдерс объявил об отмене объявленного им ранее конкурса ввиду массовых протестов мусульман, в том числе в Пакистане. Он отметил, что принял такое решение после того, как получил несколько угроз, подчеркнув, что не хочет подвергать других людей опасности.

Ранее на этой неделе полиция Нидерландов задержала 26-летнего мужчину, предположительно, выходца из Пакистана, по подозрению в подготовке нападения на лидера нидерландской "Партии свободы".

Г.Вилдерс планировал организовать конкурс карикатур на пророка Мухаммеда в ноябре, размер главного приза составлял более 8,5 тыс. евро.

Западные СМИ напоминают, что в исламе не допускается изображение пророка Мухаммеда.

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Тэги: ПАКИСТАН, КОНКУРС, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]