Организаторы чемпионата мира в "Формуле-1" опубликовали предварительный календарь на 2019 год.
Чемпионат-2019 стартует в Австралии 17 марта, а завершится в Абу-Даби 1 декабря. Календарь включает в себя 21 этап. Распределение гонок осталось примерно таким же, как в нынешнем сезоне.
Гран-при Азербайджана пройдет 28 апреля, это будет четвертый этап сезона и первая гонка в Европе в чемпионате 2019 года.
"Я рад объявить, что календарь чемпионата мира Формулы-1 2019 года будет состоять из 21 этапа, как и в этом сезоне. Кроме того, мы рады заключить долгосрочный контракт с промоутерами Гран-при Японии, что позволит лояльным и знающим японским болельщикам на протяжении многих лет продолжать наслаждаться Формулой-1", - сказал исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри.
А.Азизов
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