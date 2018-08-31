Организаторы чемпионата мира в "Формуле-1" опубликовали предварительный календарь на 2019 год.

Чемпионат-2019 стартует в Австралии 17 марта, а завершится в Абу-Даби 1 декабря. Календарь включает в себя 21 этап. Распределение гонок осталось примерно таким же, как в нынешнем сезоне.

Гран-при Азербайджана пройдет 28 апреля, это будет четвертый этап сезона и первая гонка в Европе в чемпионате 2019 года.

"Я рад объявить, что календарь чемпионата мира Формулы-1 2019 года будет состоять из 21 этапа, как и в этом сезоне. Кроме того, мы рады заключить долгосрочный контракт с промоутерами Гран-при Японии, что позволит лояльным и знающим японским болельщикам на протяжении многих лет продолжать наслаждаться Формулой-1", - сказал исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри.

А.Азизов