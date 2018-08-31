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Спорт 31.08.2018 17:08

В календаре "Формулы-1" на 2019 год предусмотрена 21 гонка, "Гран-при Азербайджана" состоится 28 апреля

Организаторы чемпионата мира в "Формуле-1" опубликовали предварительный календарь на 2019 год.

Чемпионат-2019 стартует в Австралии 17 марта, а завершится в Абу-Даби 1 декабря. Календарь включает в себя 21 этап. Распределение гонок осталось примерно таким же, как в нынешнем сезоне.

Гран-при Азербайджана пройдет 28 апреля, это будет четвертый этап сезона и первая гонка в Европе в чемпионате 2019 года.

"Я рад объявить, что календарь чемпионата мира Формулы-1 2019 года будет состоять из 21 этапа, как и в этом сезоне. Кроме того, мы рады заключить долгосрочный контракт с промоутерами Гран-при Японии, что позволит лояльным и знающим японским болельщикам на протяжении многих лет продолжать наслаждаться Формулой-1", - сказал исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри.

А.Азизов

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Тэги: ФОРМУЛА, КАЛЕНДАРЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]