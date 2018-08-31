Пресс-релиз

25 сентября в школе № 6 города Баку пройдут организованные совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане литературные чтения «Певец революции», посвященные 125-летию со дня рождения поэта, драматурга, одного из крупнейших поэтов XX века В.В. Маяковского.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов