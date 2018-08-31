Пресс-релиз

25 сентября в школе № 6 города Баку пройдут организованные совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане литературные чтения «Певец революции», посвященные 125-летию со дня рождения поэта, драматурга, одного из крупнейших поэтов XX века В.В. Маяковского.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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