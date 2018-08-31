Российский НИИ молекулярной электроники включен в американский санкционный список

Министерство торговли США в пятницу внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники.

Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".

"Администрация США установила, что 15 объединений (включая российский НИИ молекулярной электроники - ИФ) действуют против национальной безопасности или политических интересов Соединенных Штатов , и они (эти объединения - ИФ) будут занесены в список организаций, в который включены структуры из КНР, Гонконга, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства", - отмечается в документе.

Уточняется, что, таким образом, в соответствии с Положениями о контроле над экспортом вводятся ограничения на выдачу лицензий, связанных с коммерческой деятельностью, в том числе и этого НИИ.