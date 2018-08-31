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31.08.2018 20:12

Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье

В ходе переговоров по Brexit на завершающейся неделе стороны работали над рамками своих будущих отношений и обсуждали в первую очередь чрезвычайно важный аспект - безопасность граждан и стабильность в Европе, заявил координатор со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Что касается внутренней безопасности, мы готовы построить беспрецедентно эффективное партнерство с Соединенным Королевством, которое через несколько месяцев станет, как оно того желает, третьей страной и которое, как оно решило, останется вне Шенгена", - сказал главный переговорщик Евросоюза на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе после очередного раунда переговоров со своим британским коллегой - Домиником Раабом.

М.Барнье назвал четыре основы такого партнерства, как их определил Европейский совет: эффективный обмен информацией, сотрудничество в области применения законов, юридическое сотрудничество по вопросам уголовного права, партнерство в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По его словам, стороны теперь располагают необходимыми составляющими для строительства тесных и эффективных отношений между Евросоюзом и Великобританией по многим важным для граждан темам: механизму экстрадиции; сотрудничеству в контроле над данными авиапассажиров, чтобы лучше идентифицировать и отслеживать лиц, вовлеченных в террористическую деятельность; обмену данными по ДНК, отпечаткам пальцев и данными по автомашинам.

Состоялся обмен мнениями по вопросам внешней политики, внешней безопасности и обороны. "В этом также есть широкое совпадение взглядов по высоким целям, которых мы вместе хотим достичь в нашем будущем сотрудничестве, и по необходимым инструментам, чтобы реализовать это сотрудничество", - отметил М.Барнье.

Также в контексте раздела безопасности шла речь о спутниковой системе навигации ЕС "Галилео". Евросоюз, сообщил его главный переговорщик по Brexit, "предложил Соединенному Королевству тесное сотрудничество уже месяцы назад". "Я напоминаю, что использование "Галилео" в гражданских и коммерческих целях, конечно, останется доступным для Великобритании и ее предприятий в рамках нашего нового партнерства", - сказал М.Барнье, добавив, что теперь Лондону решать, желает ли он воспользоваться этим партнерством.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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