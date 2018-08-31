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Туризм 31.08.2018 17:50

Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане

В Азербайджане по инициативе международной организации «Slow Food» началась реализации трехлетнего проекта «Совершенствование цепочки ценностей в сельской местности в регионе Большого Кавказа».

Проект будет реализована компанией «PASHA Travel» в сотрудничестве Общественным объединение по защите животных и Национальной ассоциацией сельских муниципалитетов Азербайджана при поддержке министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, образования и Госагентства по туризму.

На первом этапе модель «Slow Food» будет внедряться в Шекинском, Габалинском, Гахском, Шемахинском, Исмаиллинском районах.

Проект будет охватывать такие сферы как защита агро-биоразнообразия и культурного наследия, повышение ценностей местной гастрономии, устойчивость потенциала доходов население и развитие туристической продукции.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОЕКТ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]