Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане

В Азербайджане по инициативе международной организации «Slow Food» началась реализации трехлетнего проекта «Совершенствование цепочки ценностей в сельской местности в регионе Большого Кавказа».

Проект будет реализована компанией «PASHA Travel» в сотрудничестве Общественным объединение по защите животных и Национальной ассоциацией сельских муниципалитетов Азербайджана при поддержке министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, образования и Госагентства по туризму.

На первом этапе модель «Slow Food» будет внедряться в Шекинском, Габалинском, Гахском, Шемахинском, Исмаиллинском районах.

Проект будет охватывать такие сферы как защита агро-биоразнообразия и культурного наследия, повышение ценностей местной гастрономии, устойчивость потенциала доходов население и развитие туристической продукции.

Б.Рустамбеков