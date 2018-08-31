Азербайджанские компании достигли ряда договоренностей по поставкам продовольственной продукции в Китай

В рамках выставки "Китай-Евразия" проходящей в городе Урумчи азербайджанские компании достигли ряда договоренностей о поставках продукции, сообщает министерство экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что компания "Ayan" достигла договоренности по экспорту лимонада, компания "Azеrsun Holding" поставит в Китай 10 тонн оливкового масла. Также достигнута предварительная договоренность китайской компании "Ixlas" с производителем кондитерской продукции "Konfiron".

Китайские компании "Hans Zhou", "TIAN SHENG HOLDINGS", "BEIJING REVIEW" провели переговоры с компанией "Azhazelnut" по поставкам из Азербайджана орехов.

Более 20 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, отправятся в составе экспортной миссии в город Урумчи (Китай), сообщает министерство экономики.

Как сообщалось ранее, с 29 августа по 3 сентября будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда "Made in Azerbaijan". В нее вошли представители 21 азербайджанской компании, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, минеральных вод, спиртных напитков, сухофруктов.

В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут встречи с представителями китайских компаний, а продукция азербайджанских компаний будет выставлена на выставке "Китай-Евразия".

Азербайджан в текущем году направит 15 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда "Made in Azerbaijan".