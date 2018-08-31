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Бизнес и законодательство 31.08.2018 18:14

Азербайджанские компании достигли ряда договоренностей по поставкам продовольственной продукции в Китай

В рамках выставки "Китай-Евразия" проходящей в городе Урумчи азербайджанские компании достигли ряда договоренностей о поставках продукции, сообщает министерство экономики Азербайджана.

В сообщении отмечается, что компания "Ayan" достигла договоренности по экспорту лимонада, компания "Azеrsun Holding" поставит в Китай 10 тонн оливкового масла. Также достигнута предварительная договоренность китайской компании "Ixlas" с производителем кондитерской продукции "Konfiron".

Китайские компании "Hans Zhou", "TIAN SHENG HOLDINGS", "BEIJING REVIEW" провели переговоры с компанией "Azhazelnut" по поставкам из Азербайджана орехов.

Более 20 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, отправятся в составе экспортной миссии в город Урумчи (Китай), сообщает министерство экономики.

Как сообщалось ранее, с 29 августа по 3 сентября будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда "Made in Azerbaijan". В нее вошли представители 21 азербайджанской компании, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, минеральных вод, спиртных напитков, сухофруктов.

В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут встречи с представителями китайских компаний, а продукция азербайджанских компаний будет выставлена на выставке "Китай-Евразия".

Азербайджан в текущем году направит 15 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда "Made in Azerbaijan".

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, МИССИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]