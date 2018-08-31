Азербайджанские компании достигли ряда договоренностей по поставкам продовольственной продукции в Китай

В рамках выставки "Китай-Евразия" проходящей в городе Урумчи азербайджанские компании достигли ряда договоренностей о поставках продукции, сообщает министерство экономики Азербайджана.
В сообщении отмечается, что компания "Ayan" достигла договоренности по экспорту лимонада, компания "Azеrsun Holding" поставит в Китай 10 тонн оливкового масла. Также достигнута предварительная договоренность китайской компании "Ixlas" с производителем кондитерской продукции "Konfiron".
Китайские компании "Hans Zhou", "TIAN SHENG HOLDINGS", "BEIJING REVIEW" провели переговоры с компанией "Azhazelnut" по поставкам из Азербайджана орехов.
Более 20 азербайджанских компаний, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, отправятся в составе экспортной миссии в город Урумчи (Китай), сообщает министерство экономики.
Как сообщалось ранее, с 29 августа по 3 сентября будет организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда "Made in Azerbaijan". В нее вошли представители 21 азербайджанской компании, специализирующихся на производстве продовольственных товаров, минеральных вод, спиртных напитков, сухофруктов.
В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут встречи с представителями китайских компаний, а продукция азербайджанских компаний будет выставлена на выставке "Китай-Евразия".
Азербайджан в текущем году направит 15 экспортных миссий за рубеж для продвижения бренда "Made in Azerbaijan".
ИВ Джалилабадского района получит 4,5 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ
Азербайджанские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 примут участие в летно-тактических учениях с ВВС Турции
Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане
В календаре "Формулы-1" на 2019 год предусмотрена 21 гонка, "Гран-при Азербайджана" состоится 28 апреля
Тьерри Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Турция внесла группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" в список террористических организаций
В ООН предупредили, что операция в Идлибе может привести к серьезным гуманитарным проблемам
Российский НИИ молекулярной электроники включен в американский санкционный список
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений