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Внутренняя политика 31.08.2018 18:25

ИВ Джалилабадского района получит 4,5 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета 4,5 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ в Джалилабадском районе.

Средства на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ «Инджечай», «Джафарханлы», «Учтепе», «Бейлер» и Алычы» будут выделены Исполнительной власти Джалилабадского района из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год в целях улучшения водоснабжения посевных площадей.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ВОДОХРАНИЛИЩА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]