ИВ Джалилабадского района получит 4,5 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета 4,5 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ в Джалилабадском районе.

Средства на ремонтно-восстановительные работы водохранилищ «Инджечай», «Джафарханлы», «Учтепе», «Бейлер» и Алычы» будут выделены Исполнительной власти Джалилабадского района из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год в целях улучшения водоснабжения посевных площадей.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде