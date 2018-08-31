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Дальнее зарубежье 31.08.2018 20:33

В ООН предупредили, что операция в Идлибе может привести к серьезным гуманитарным проблемам

Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в пятницу заявил, что возможная операция сирийских войск в провинции Идлиб угрожает населению этой провинции, включая беженцев.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, он отметил, что боевые действия в этой провинции могут привести к появлению еще большего числа перемещенных лиц, к гибели гражданских лиц, а также к утрате желания беженцев возвращаться домой.

По словам Ф.Гранди, сирийские власти рискуют направить беженцам сигнал о том, что ситуация небезопасна. " Беженцы будут очень внимательно следить за тем, что будет происходить в Идлибе в течение следующих нескольких месяцев", - добавил он.

Ф.Гранди отметил, что вероятное наступление в Идлибе "будет очень трудным".

АП также сообщает, что в настоящий момент Ф.Гранди находится в Ливане - после поездок в Сирию и Иорданию.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.

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Тэги: ООН, ИДЛИБ, ОПЕРАЦИЯ, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]