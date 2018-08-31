В ООН предупредили, что операция в Идлибе может привести к серьезным гуманитарным проблемам

Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в пятницу заявил, что возможная операция сирийских войск в провинции Идлиб угрожает населению этой провинции, включая беженцев.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, он отметил, что боевые действия в этой провинции могут привести к появлению еще большего числа перемещенных лиц, к гибели гражданских лиц, а также к утрате желания беженцев возвращаться домой.
По словам Ф.Гранди, сирийские власти рискуют направить беженцам сигнал о том, что ситуация небезопасна. " Беженцы будут очень внимательно следить за тем, что будет происходить в Идлибе в течение следующих нескольких месяцев", - добавил он.
Ф.Гранди отметил, что вероятное наступление в Идлибе "будет очень трудным".
АП также сообщает, что в настоящий момент Ф.Гранди находится в Ливане - после поездок в Сирию и Иорданию.
Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, в которой гарантами перемирия выступают Турция и Россия. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.
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