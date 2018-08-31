Власти Турции добавили в список террористических организаций действующую в Сирии группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра", сообщают в пятницу западные СМИ.

Этот шаг, уточняют СМИ, соответствует решению СБ ООН, принятому в июне этого года, о внесении поправок в его санкционный список, дополнив данные о террористической организации "Джабхат ан-Нусра" другим названием этой группировки - "Хайят Тахрир аш-Шам".

Группировка "Джабхат ан-Нусра" уже находилась в турецком списке террористических организаций.

СМИ отмечают, что решение по "Хайят Тахрир аш-Шам" было принято на фоне ожидаемого наступления сирийских правительственных сил на провинцию Идлиб. При этом турецкая газета "Хюрриет" ранее указывала на то, что более 60% Идлиба контролирует "Хайат Тахрир аш-Шам".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовит очередную провокацию "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.