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Регион 31.08.2018 20:55

Турция внесла группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" в список террористических организаций

Власти Турции добавили в список террористических организаций действующую в Сирии группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра", сообщают в пятницу западные СМИ.

Этот шаг, уточняют СМИ, соответствует решению СБ ООН, принятому в июне этого года, о внесении поправок в его санкционный список, дополнив данные о террористической организации "Джабхат ан-Нусра" другим названием этой группировки - "Хайят Тахрир аш-Шам".

Группировка "Джабхат ан-Нусра" уже находилась в турецком списке террористических организаций.

СМИ отмечают, что решение по "Хайят Тахрир аш-Шам" было принято на фоне ожидаемого наступления сирийских правительственных сил на провинцию Идлиб. При этом турецкая газета "Хюрриет" ранее указывала на то, что более 60% Идлиба контролирует "Хайат Тахрир аш-Шам".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовит очередную провокацию "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУППИРОВКА, ТЕРРОРИЗМ, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]