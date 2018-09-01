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СНГ 01.09.2018 10:39

Пашинян ожидает визита грузинского премьера, заявляет о желании защитить отношения с соседней страной "от геополитического влияния"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает, что в ближайшее время Ереван с официальным визитом посетит глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

Как заявил Н.Пашинян в пятницу грузинским журналистам в Ереване, на данном этапе согласовываются детали предстоящего визита.

По заявлению армянского премьера, слова которого цитируют грузинские телеканалы, его недавний визит в Грузию был успешным и "очень теплым". "Я всегда говорил, даже когда был в оппозиции, что наши отношения с Грузией должны быть особыми и мы должны работать над тем, чтобы защитить наши отношения от геополитического влияния", - сказал он, отметив, что такими он видит отношения с двумя соседями Армении - Грузией и Ираном.

"Мы с нетерпением ждем прибытия нового премьер-министра Грузии. Уверен, что и этот визит станет очень плодотворным и успешным", - заявил Н.Пашинян, выразив уверенность, что армяно-грузинские отношения еще более усилятся.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]