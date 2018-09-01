За неделю около 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа

За неделю протестов возле укреплений на границе сектора Газа около 80 палестинцев получили ранения в результате столкновений с военнослужащими армии обороны Израиля, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.
В сообщении отмечается, что в пятницу критическое ранение в спину получила женщина-медик, а также с серьезными травмами госпитализирован 10-летний ребенок.
Представители группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявили, что акции протеста продолжатся, в то время как представители Египта пытаются предпринимать меры по урегулированию конфликта между палестинцами и израильтянами.
С 30 марта 2018 года в секторе Газа в районе пограничных укреплений регулярно проходят акции протеста. За пять месяцев беспорядков около 125 участников протестов, погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.
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