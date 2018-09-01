Иран сократил экспорт нефти в августе до минимума за 2,5 года

Иран снизил экспорт нефти в августе до минимального уровня за 2,5 года на фоне сокращения спроса со стороны его ключевых покупателей в Азии в преддверии вступления в силу американских санкций в отношении Тегерана, свидетельствуют собранные агентством Bloomberg данные.

В этом месяце поставки нефти и конденсата из Ирана составили менее 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), что является минимумом с марта 2016 года.

Санкции США в отношении Ирана, включая нефтяной сектор страны, вступят в силу 4 ноября 2018 года, и Вашингтон пригрозил санкционными мерами государствам, которые продолжат закупку нефти у Ирана.

Совокупный экспорт нефти в Китай, Индию и Японию из Ирана в августе сократился до 1,1 млн б/с с 1,8 млн б/с в июле.

Поставки в Европу увеличились до 355 тыс. б/с против 323 тыс. б/с месяцем ранее.

Экспорт нефти и конденсата из Ирана сократился в общей сложности на 755 тыс. б/с с апреля текущего года, когда президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций в отношении Ирана.