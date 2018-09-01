Исламиста, готовившего нападение на Терезу Мэй, приговорили к пожизненному заключению

Суд в Великобритании приговорил двадцатилетнего жителя Лондона Нааимура Захария Рахмана, готовившего покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй, к пожизненному заключению, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.
По его данным, Н.-З.Рахман не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.
"Рахман планировал подорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой", - говорится в сообщении Би-би-си.
По словам вынесшего приговор судьи Джастиса Хэйден-Кейва, "если бы преступник не был арестован, он бы совершил нападение".
Н.-З.Рахман был арестован ранее в этом году в результате спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и американские спецслужбы.
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