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Дальнее зарубежье 01.09.2018 11:59

Исламиста, готовившего нападение на Терезу Мэй, приговорили к пожизненному заключению

Суд в Великобритании приговорил двадцатилетнего жителя Лондона Нааимура Захария Рахмана, готовившего покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй, к пожизненному заключению, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По его данным, Н.-З.Рахман не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.

"Рахман планировал подорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой", - говорится в сообщении Би-би-си.

По словам вынесшего приговор судьи Джастиса Хэйден-Кейва, "если бы преступник не был арестован, он бы совершил нападение".

Н.-З.Рахман был арестован ранее в этом году в результате спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и американские спецслужбы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕСТУПНИК, МЭЙ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]