Грузинские оппозиционеры хотят переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу Джона Маккейна

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД, партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) предлагают переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу Джона Маккейна.

Соответствующую инициативу представили депутаты от ЕНД в пятницу на заседании батумского горсовета (сакребуло).

На заседании со стороны оппозиции было предложено рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, заявил журналистам представитель движения Мирдат Камададзе.

"Мы хотели бы, чтобы эта инициатива была бы многопартийно поддержана и принята на основании консенсуса", - сказал М.Камададзе, отметив, что переименование было бы символичным.

"Лермонтов был офицером царизма и не отличался особой любовью к грузинам. Будет символично именно этой улице дать имя нашего национального героя (Дж.Маккейна)", - заявил депутат.

Со своей стороны председатель сакребуло Батуми Сулико Тебидзе заявил, что считает необходимым узнать мнение жителей города, в первую очередь, жителей улицы Лермонтова по этому вопросу.

"Решение примем после консультаций с общественностью. Поговорим с жителями улицы Лермонтова, пригласим специалистов и вместе с ними рассмотрим. Без этого мы не будем принимать решения", - сказал С.Тебидзе, отметив, что все эти шаги будут сделаны после того, как ЕНД официально внесет данную инициативу на рассмотрение в сакребуло.

Другая оппозиционная партия "Европейская Грузия" хочет, чтобы улицы имени Дж.Маккейна появились в Тбилиси и Кутаиси.

Предложение переименовать одну из улиц в Кутаиси в улицу Дж.Маккейна либо назвать в честь покойного американского сенатора один из скверов высказал накануне один из лидеров "Европейской Грузии", президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели.

"Сенатор Маккейн на протяжении многих лет был другом Грузии и поддерживал нас. Он внес большой вклад в демократическое развитие Грузии, развитие грузино-американских отношений, в процесс евроатлантической интеграции Грузии", - сказал Г.Церетели.

Что касается Тбилиси, то, комментируя требования оппозиционеров, мэр города Каха Каладзе заявил журналистам, что данный вопрос можно рассмотреть.

Американский сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни. Похороны сенатора назначены на 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).

В июле 2017 года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.