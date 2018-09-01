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Регион 01.09.2018 09:58

Турция сообщает о ликвидации двух десятков боевиков РПК на севере Ирака

Вооруженные силы Турции в пятницу нанесли авиаудары по северу Ирака и "нейтрализовали" 19 боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), сообщает в пятницу генштаб вооруженных сил Турции.

Авиаудары были нанесены по районам Хакурк, Зап и Гара.

Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались или захвачены в плен.

Операция, целью которой Анкара называет уничтожение лагерей РПК в приграничных Турции территориях на севере Ирака, началась в ночь на 10 марта 2018 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]