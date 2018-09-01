Турция сообщает о ликвидации двух десятков боевиков РПК на севере Ирака

Вооруженные силы Турции в пятницу нанесли авиаудары по северу Ирака и "нейтрализовали" 19 боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), сообщает в пятницу генштаб вооруженных сил Турции.

Авиаудары были нанесены по районам Хакурк, Зап и Гара.

Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались или захвачены в плен.

Операция, целью которой Анкара называет уничтожение лагерей РПК в приграничных Турции территориях на севере Ирака, началась в ночь на 10 марта 2018 года.