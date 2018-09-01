Турция сообщает о ликвидации двух десятков боевиков РПК на севере Ирака

Вооруженные силы Турции в пятницу нанесли авиаудары по северу Ирака и "нейтрализовали" 19 боевиков запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК), сообщает в пятницу генштаб вооруженных сил Турции.
Авиаудары были нанесены по районам Хакурк, Зап и Гара.
Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались или захвачены в плен.
Операция, целью которой Анкара называет уничтожение лагерей РПК в приграничных Турции территориях на севере Ирака, началась в ночь на 10 марта 2018 года.
Основная задача армии - подготовка к освобождению Карабаха - министр обороны Азербайджана
Президент Азербайджана намерен обсудить с Путиным вопросы урегулирования карабахского конфликта
Лидеры России и Азербайджана видят большой потенциал в двустороннем экономическом сотрудничестве
Иран сократил экспорт нефти в августе до минимума за 2,5 года
Азербайджанские компании достигли ряда договоренностей по поставкам продовольственной продукции в Китай
Инвестиции ГНФАР в акции на конец I полугодия превысили $5,3 млрд
Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане
В календаре "Формулы-1" на 2019 год предусмотрена 21 гонка, "Гран-при Азербайджана" состоится 28 апреля
Тьерри Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений