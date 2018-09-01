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Дальнее зарубежье 01.09.2018 10:56

Трамп недоволен утечкой в СМИ информации о торговых переговорах с Канадой

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил недовольство тем, что в СМИ попало его мнение относительно торговых переговоров с Канадой, высказанное не для публики.

"Я дал комментарии агентству "Блумберг" по поводу Канады - не под запись; а это значимое соглашение было бесцеремонно нарушено. Отлично, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. По крайней мере, Канада знает, в чем заключается моя позиция!" - написал президент на своей странице в "Твиттере".

Издание "Хилл" уточняет, что ранее в канадской газете "Торонто сан" появилась конфиденциально озвученная позиция Д.Трампа по бескомпромиссному подходу на переговорах по торговле с Канадой.

"Хилл" указывает, что эти замечания Д.Трампа, по-видимому, прозвучали накануне - во время интервью "Блумбергу" в Овальном кабинете Белого дома.

"Торонто сан" отметила, что хотя "Блумберг" принял условие Д.Трампа не публиковать его комментарии по переговорам с Канадой, но между непосредственно канадской газетой и Белым домом подобного соглашения не было.

"Хилл" отмечает, что неясно, каким образом приватные комментарии Д.Трампа попали в распоряжение "Торонто сан".

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, телеканал Си-Эн-Эн, газета "Нью-Йорк таймс", газета "Вашингтон пост".

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Тэги: США, ТРАМП, КАНАДА, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]