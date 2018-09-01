Ударная атомная подводная лодка ВМС США "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес" зашла в Гибралтар, сообщили морские мониторинговые ресурсы этой британской заморской территории.

По их данным, американская подлодка, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовалась у южного пирса порта Гибралтар.

По имеющимся данным, в акватории Средиземного моря уже находятся две американские атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, в восточной части Средиземного моря размещены два ракетных эсминца ВМС США - "Карни" и "Росс", также оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра") при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами", - сказал И.Конашенков.

По его словам, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра") готовит очередную провокацию "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.