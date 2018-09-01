В ближайшие недели внимание переговоров по Brexit будет сосредоточено на нерешенных вопросах соглашения - Барнье

В ходе работы на переговорах по Brexit в пятницу шла речь о нерешенных еще вопросах соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил координатор со стороны ЕС Мишель Барнье.
Эти вопросы, по его словам, являются "предварительным условием для любого будущего сотрудничества".
В частности, речь шла о географических указаниях товаров.
"Имеется 3 тыс. географических указаний в 28 странах союза. Я снова высказал мою обеспокоенность. Позиция Европейского союза ясна: Brexit не должен и не может вести к потере существующего права на интеллектуальную собственность. Мы должны сохранить всё имеющееся наличие географических указаний", - сказал М.Барнье на пресс-конференции после очередного раунда переговоров со своим британским коллегой - Домиником Раабом.
По мнению главного переговорщика ЕС, так как речь идет об одной из тем "развода", этот вопрос должен быть прояснен в соглашении о выходе Великобритании из союза, и его необходимо продолжить обсуждать.
"Другой сюжет "развода" - защита персональных данных, переданных и передаваемых Соединенному Королевству до конца переходного периода (Brexit - ИФ), например, банками, страховыми компаниями или полицейскими службами. По этой важной, в том числе для граждан, секторов экономики и безопасности, теме мы добились хорошего и настоящего прогресса", - констатировал М.Барнье.
"Все другие сюжеты "развода" - Евратом, союзные процедуры, контроль над исполнением соглашения будут объектами новых дискуссий в ближайшие недели", - отметил координатор ЕС.
Он также напомнил проблему границы между Ирландией и Северной Ирландией. "Мы должны иметь в соглашении о выходе детальное и работающее решение по статусу ирландской границы", - указал М.Барнье.
Представитель Евросоюза подчеркнул неотложную необходимость работать над текстом по этому вопросу, добавив, что попросил Д.Рааба и его команду предоставить стороне ЕС все нужные для технической работы данные о характере, особенностях и местах процедур контроля. Он назвал этот аспект критическим для заключения соглашения. "Без него не будет соглашения", - считает переговорщик Евросоюза.
По мнению Д.Рааба, стороны на этой неделе добились хорошего прогресса, в том числе по урегулированию разногласий.
"Теперь у нас есть контуры соглашений, которые начинают вырисовываться как по выходу, так и по будущим отношениям", - заявил британский переговорщик, отметив, что продолжается работа и по ирландскому вопросу, в которой он тоже усматривает прогресс.
"Мы хотим ускорить и еще больше интенсифицировать переговоры. Я думаю, что у наших команд есть очень хорошая динамика. Наш ориентир - октябрьский Европейский совет. Может быть, будет некоторый небольшой дополнительный маневр во времени, но мы хотим прийти к соглашению в этот срок", - объяснил Д.Рааб.
Он охарактеризовал себя как "упорного оптимиста" и заявил, что считает возможным достичь соглашения, если того хотят обе стороны.
В свою очередь М.Барнье воспользовался высказыванием одного из отцов-основателей Европейского союза - Жана Монне, повторив его слова: "Я не оптимист и не пессимист. Я решительно настроен".
Координатор ЕС уточнил, что работает для достижения соглашения в октябре, но в данном случае несколько дней или недель не имеют значения. Если они понадобятся для дела, то можно проявить гибкость.
При этом он в очередной раз повторил свою известную позицию, что, если исходить из даты, выбранной британской стороной для выхода из ЕС - 29 марта 2019 года, - то с учетом времени, необходимого для ратификации соглашения обеими сторонами, самым поздним сроком его заключения может быть ноябрь 2018 года.
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