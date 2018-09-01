Эрдоган в Киргизии обсудит двусторонние отношения, ситуацию в регионе и примет участие в саммите ССТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу начинает официальный визит в Киргизию.
Визит состоится по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе главы киргизского государства.
"В рамках визита главы двух государств обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между Киргизией и Турцией, лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и примут участие в работе IV заседания Высшего совета стратегического сотрудничества", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что по итогам переговоров президенты Киргизии и Турции подпишут ряд двусторонних документов.
В Бишкеке у Р.Т.Эрдогана запланированы также встречи с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым и спикером парламента Дастаном Джумабековым.
Кроме того, в рамках визита турецкий лидер примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), которые пройдут на Иссык-Куле 2-3 сентября.
Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.
Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.
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