Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 20° 31° 3 Сен 18° 27° 4 Сен 18° 27°

Регион 01.09.2018 09:00

Эрдоган в Киргизии обсудит двусторонние отношения, ситуацию в регионе и примет участие в саммите ССТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу начинает официальный визит в Киргизию.

Визит состоится по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе главы киргизского государства.

"В рамках визита главы двух государств обсудят широкий спектр вопросов, касающихся состояния и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества между Киргизией и Турцией, лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и примут участие в работе IV заседания Высшего совета стратегического сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что по итогам переговоров президенты Киргизии и Турции подпишут ряд двусторонних документов.

В Бишкеке у Р.Т.Эрдогана запланированы также встречи с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым и спикером парламента Дастаном Джумабековым.

Кроме того, в рамках визита турецкий лидер примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), которые пройдут на Иссык-Куле 2-3 сентября.

Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и (с конца апреля 2018 года) Узбекистан. Туркменистан имеет при Тюркском совете статус наблюдателя. Организация, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, была создана в 2009 году.

Последний саммит ССТГ прошел в 2015 году в Астане. Шестой саммит должен был пройти в Киргизии в 2016 году, но впоследствии сроки его проведения по инициативе Бишкека неоднократно переносились.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


В Бишкеке ждут прибытия Эрдогана 1 сентября Президент Киргизии обсудил с Эрдоганом подготовку визита турецкого лидера в Бишкек Эрдогана ждут в сентябре в Бишкеке Киргизский лидер доволен своим визитом в Турцию Власти Киргизии продолжают переговоры с турками о возмещении ущерба от падения грузового "Боинга" на дачный поселок под Бишкеком 16 января Сведения о причастности к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились, он вернулся на родину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]