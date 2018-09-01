Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей, в результате происшествия при посадке "Boing 737" авиакомпании Ютэйр в аэропорту Сочи, сообщает в субботу пресс-служба министерства.

"В связи с происшествием с самолетом в аэропорту Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, из них 3 детей. Погибших нет",- говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.

"Ситуация находится на личном контроле Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, "Боинг" авиакомпании "ЮТейр" при посадке во время сильного ливня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, столкнулся с ограждением и загорелся.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Боинг 738" авиакомпании "ЮТеир" в аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР в субботу.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета "Боинг 738", выполнявшего рейс ют 579 "Внуково-Сочи" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, субботу в 2:50 мск в аэропорту "Сочи" при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании "ЮТеир", выполнявшего рейс UT579 "Внуково-Сочи", произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла, в результате чего пострадали несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Количество пострадавших уточняется.

В настоящее время, отмечает пресс-служба, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководство аэропорта Сочи подтверждает гибель своего сотрудника во время оперативных действий по спасению пассажиров самолета авиарейса Москва - Сочи, который загорелся во время посадки.

"Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в Международном аэропорту Сочи, предположительно от сердечного приступа скончался один из его сотрудников", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе компании "Базэл Аэро" в субботу.

"Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь", - подчеркивается в сообщении.