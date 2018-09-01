Парламент Казахстана после летних каникул приступает к работе

В Казахстане в субботу на совместном заседании мажилиса и сената состоится открытие четвертой сессии парламента шестого созыва.
Распоряжение о созыве совместного заседания палат подписал в конце августа спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2018 года в 11:00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Таким образом, несмотря на выходной день, парламент приступает к работе в рамках четвертой сессии.
Парламент Казахстана является высшим представительным органом республики, осуществляющим законодательные функции. Он состоит из двух палат: сената и мажилиса, действующих на постоянной основе.
Нынешний депутатский корпус мажилиса состоит из 107 человек, 98 из которых были избраны на основе всеобщего прямого избирательного права на выборах 20 марта 2016 года. Тогда 84 мандата получила партия "Нур Отан", семь - "Ак жол" и семь - КНПК. Еще девятерых депутатов делегировала в мажилис Ассамблея народа Казахстана 21 марта 2016 года.
В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.
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