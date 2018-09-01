Дипломаты США обсудят на Ближнем Востоке вопросы применения химоружия и присутствие Ирана в Сирии - госдеп

Спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рэйберн госдепа США в ходе визитов в Израиль, Иорданию и Турцию обсудят вопросы, касающиеся применения сирийскими властями химического оружия и присутствия Ирана в Сирии, сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт.
"В процессе поездки спецпредставитель Джеффри и спецпосланник Рэйберн коснутся вопросов, связанных с фальшивыми обвинениями со стороны России в том, что существуют международные планы подготовки химической атаки в Сирии", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Нойерт, поступившем в "Интерфакс".
В ходе встреч в Израиле американские дипломаты обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, и касающиеся Сирии, в частности, "безопасности Израиля на фоне дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе", заявила Х.Нойерт.
"Они также подчеркнут, что США ответит на любую атаку с применением химоружия, предпринятую сирийским режимом", - подчеркивается в сообщении.
В Иордании и Турции американские представители "подтвердят позицию США о том, что "наступление (правительственных войск - ИФ) на Идлиб (провинция Сирии, оплот террористов - ИФ) послужит обострению кризиса в Сирии и в регионе в целом", а также будет угрожать безопасности мирных жителей провинции, сказала Х.Нойерт.
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