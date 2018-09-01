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Дальнее зарубежье 01.09.2018 13:45

Дипломаты США обсудят на Ближнем Востоке вопросы применения химоружия и присутствие Ирана в Сирии - госдеп

Спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рэйберн госдепа США в ходе визитов в Израиль, Иорданию и Турцию обсудят вопросы, касающиеся применения сирийскими властями химического оружия и присутствия Ирана в Сирии, сообщила представитель ведомства Хизер Нойерт.

"В процессе поездки спецпредставитель Джеффри и спецпосланник Рэйберн коснутся вопросов, связанных с фальшивыми обвинениями со стороны России в том, что существуют международные планы подготовки химической атаки в Сирии", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Нойерт, поступившем в "Интерфакс".

В ходе встреч в Израиле американские дипломаты обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, и касающиеся Сирии, в частности, "безопасности Израиля на фоне дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе", заявила Х.Нойерт.

"Они также подчеркнут, что США ответит на любую атаку с применением химоружия, предпринятую сирийским режимом", - подчеркивается в сообщении.

В Иордании и Турции американские представители "подтвердят позицию США о том, что "наступление (правительственных войск - ИФ) на Идлиб (провинция Сирии, оплот террористов - ИФ) послужит обострению кризиса в Сирии и в регионе в целом", а также будет угрожать безопасности мирных жителей провинции, сказала Х.Нойерт.

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Тэги: США, ГОСДЕП, БЛИЖВОСТОК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]