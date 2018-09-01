Казахстан ждет от России снятия эмбарго на экспорт бензина - Минэнерго

Казахстан еще не получил от России документы по снятию запрета на экспорт бензина, документ находится на подписании у российского премьера, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" министр энергетики Канат Бозумбаев.

"Ждем, на подписании у премьера, не у нашего", - сказал К.Бозумбаев, отвечая на вопрос о том, получены ли Казахстаном документы, снимающие эмбарго на экспорт бензина.

В Казахстане действует запрет на экспорт светлых видов нефтепродуктов до 1 января 2019 года. Глава Минэнерго ранее пояснял, что действует межправительственное соглашение с Россией, согласно которому Казахстан не может экспортировать светлые нефтепродукты. Ведутся переговоры по внесению изменений в соглашение.

В июне К.Бозумбаев сообщал, что Казахстан планирует, в частности, подписать соглашения по экспорту бензина в страны Центральной Азии к концу лета.

Также сообщалось, Казахстан может экспортировать до 400 тыс. тонн бензина до конца 2018 года после заключения соответствующих соглашений, в том числе с Российской Федерацией.