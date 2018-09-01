Два новых фигуранта дела о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины объявлены в международный розыск - источник

По так называемому "кокаиновому делу" - о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины - в международный розыск объявлены еще два человека, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Помимо пятерых фигурантов, арестованных по этому, в розыске находятся еще двое", - сказал собеседник агентства.

Он при этом не стал уточнять личности разыскиваемых, сказав лишь, что это знакомые бывших сотрудников посольства РФ в Буэнос-Айресе, один из которых проходит по этому громкому делу.

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной полицией на муляжи, были задержаны трое граждан России. Им предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1) и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1). В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 362 кг кокаина.

По обвинению в совершении этих преступлений под стражу были взяты бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые были задержаны в момент получения груза на складе МИД РФ в Москве. Также арестован в Аргентине местный полицейский - уроженец России Иван Близнюк, которого считают сообщником обвиняемых по этому делу.

Предполагаемый организатор контрабанды бизнесмен из Гамбурга Андрей Ковальчук был объявлен в международный розыск по аналогичным обвинениям и с санкции суда в январе этого года был арестован заочно. В марте был задержан полицией в пригороде Берлина у себя дома, а конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ был экстрадирован в Москву и помещен в СИЗО "Матросская тишина". От дачи показаний он отказался.

Как заявил "Интерфаксу" ранее его адвокат В.Жеребенков, А.Ковальчук считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию, и настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.