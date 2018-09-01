В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало сентября накоплено более $54,8 млн

Свыше $54,8 млн. (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
«На 1 сентября 2018 года в Фонде сосредоточены средства в размере 93 млн 412 тыс. 236,19 манатов ($54,6 млн по текущему курсу), $213 тыс. 577,88, 12,436 тыс. евро и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.
Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.
Иран сократил экспорт нефти в августе до минимума за 2,5 года
Азербайджанские компании достигли ряда договоренностей по поставкам продовольственной продукции в Китай
Инвестиции ГНФАР в акции на конец I полугодия превысили $5,3 млрд
Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане
В календаре "Формулы-1" на 2019 год предусмотрена 21 гонка, "Гран-при Азербайджана" состоится 28 апреля
Тьерри Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Два новых фигуранта дела о контрабанде почти 400 кг кокаина из Аргентины объявлены в международный розыск - источник
США готовы обсуждать помощь Украине в укреплении военного флота и ПВО - Волкер
Казахстан ждет от России снятия эмбарго на экспорт бензина - Минэнерго
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений