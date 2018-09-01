В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало сентября накоплено более $54,8 млн

Свыше $54,8 млн. (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«На 1 сентября 2018 года в Фонде сосредоточены средства в размере 93 млн 412 тыс. 236,19 манатов ($54,6 млн по текущему курсу), $213 тыс. 577,88, 12,436 тыс. евро и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.