Суд отказал экс-президенту Бразилии в возможности стать кандидатом на выборах

Высший избирательный суд Бразилии постановил, что отбывающий тюремный срок бывший президент Бразилии Лула да Силву не может стать кандидатом на президентских выборах в стране, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

В ходе заседания шестеро из семи судей проголосовали против того, чтобы предоставлять Лула да Силва право участвовать в выборах, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Партия трудящихся Бразилии, основателем которой является Лула да Силва, заявила, что она намерена подать апелляцию на такое решение суда, однако, как отмечает АП, вероятнее всего у нее мало шансов на успех.

В августе Партия трудящихся Бразилии в последний день регистрации на всеобщие выборы, запланированные в октябре, подала документы о выдвижении кандидатуры Лула да Силва. Согласно бразильскому законодательству, экс-президент не может принимать участие в выборах из-за его приговора, однако последнее слово по этому вопросу оставалось за Высшим избирательным судом.

В настоящее время экс-президент страны отбывает тюремное заключение. Он был осужден по статье, связанной с коррупцией. Несмотря на это, Лула да Силва лидирует в предвыборных опросах и пользуется широкой поддержкой среди населения.

Лула да Силва и Партия трудящихся заявляют о его невиновности. Они утверждают, что дело против него было сфабриковано, чтобы не позволить ему участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты.

Лула да Силва занимал пост президента в 2003 - 2010 годах.

Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на 7 октября.