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Дальнее зарубежье 01.09.2018 11:40

В результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Германии пострадали восемь человек

На территории нефтеперерабатывающего завода в городе Фобург-ан-дер-Донау в Баварии утром в субботу произошел взрыв, за которым последовал пожар, сообщает газета "Бильд".

В результате инцидента пострадали восемь человек. У троих из восьми пострадавших серьезные и средней степени тяжести ранения.

Из окрестностей завода эвакуировали порядка 1800 человек. Жителей домов в радиусе 20 км от места инцидента просят держать закрытыми окна и двери.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]