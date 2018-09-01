В результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Германии пострадали восемь человек

На территории нефтеперерабатывающего завода в городе Фобург-ан-дер-Донау в Баварии утром в субботу произошел взрыв, за которым последовал пожар, сообщает газета "Бильд".
В результате инцидента пострадали восемь человек. У троих из восьми пострадавших серьезные и средней степени тяжести ранения.
Из окрестностей завода эвакуировали порядка 1800 человек. Жителей домов в радиусе 20 км от места инцидента просят держать закрытыми окна и двери.
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