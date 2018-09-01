Узбекистан идет от национального возрождения к процветанию - Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал проанализировать допущенные в развитии страны ошибки и модернизировать республику на основе передовых технологий.
"Опираясь на достигнутые в годы независимости успехи, мы уверенно идем по пути прогресса, от национального возрождения к национальному процветанию", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на состоявшемся накануне торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине государственной независимости страны, отмечаемой 1 сентября.
В своем выступлении президент отметил, что "в нынешнее непростое время в условиях жесткой конкуренции на мировой арене нашей важнейшей задачей становятся модернизация и обновление страны на основе самых передовых достижений науки и высоких технологий".
"Проводится активная инвестиционная политика, строятся современные предприятия, кардинально реформируется налоговая система, создаются все условия для развития предпринимательства и частной собственности, особое внимание уделяется внедрению во всех сферах и отраслях технологических новшеств, достижений современной науки, использованию новых и креативных подходов", - сказал Ш.Мирзиеев.
Глава государства отметил, что народ Узбекистана поддерживает внутреннюю и внешнюю политику, направленную на дальнейшее развитие страны.
"Мы никогда не должны забывать простую истину: поддержка и одобрение народа - это самая объективная, самая высокая оценка нашей, прежде всего моей как Президента, работы, деятельности руководителей всех уровней, депутатов и сенаторов, всех государственных ведомств", - подчеркнул он
В своем выступлении Ш.Мирзиеев призвал не упускать из внимания ошибки и недостатки, принять меры по их устранению. "Вступая в новый этап национального развития, мы должны глубоко проанализировать не только наши успехи и достижения, но и допущенные нами ошибки и недостатки, принять действенные меры для их своевременного устранения", - отметил он.
Президент также заявил о приоритетах внешней политики страны. "Мы и дальше будем расширять сотрудничество с мировым сообществом, всеми государствами ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с соседними странами", - подчеркнул он.
В связи с Днем независимости в Узбекистане выходными объявлены с 31 августа по 4 сентября. В эти дни в городах и селах страны состоятся праздничные мероприятия, массовые народные гуляния и концерты.
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